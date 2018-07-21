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"أنت الإحساس" لـ جنات تقترب من تحقيق مليون مشاهدة (فيديو)

السبت 21/يوليه/2018 - 12:59 ص
أنت الإحساس لـ جنات تقترب من تحقيق مليون مشاهدة (فيديو)
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الفجر الفني
 


اقتربت أغنية "أنت الإحساس"، والتي طرحتها الفنانة المغربية "جنات" عبر القناة الرسمية لروتانا على مواقع "يوتيوب"، لمليون مشاهدة بعد طرحها بـ 5 أيام.

 

الأغنية من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، ومن كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد رفاعي، وتوزيع موسيقي أسامة سامي.

 

وتستعد المطربة جنات لطرح ألبومها الغنائي الجديد قريبًا، بعد تأجيله خلال الفترة الماضية، والذي تتعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين، منهم عزيز الشافعي ومحمد يحيى وأمير طعيمة، بالإضافة إلى أغنيتين مع عصام كاريكا، والملحن المغربي رضوان الديري، ومن المقرر أن تطلق أغنية منفردة جديدة في الفترة المقبلة وتحمل عنوان "اللي تشوفه".

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