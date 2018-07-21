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عاجل.. بنزيما يوافق على الانتقال لميلان

السبت 21/يوليه/2018 - 01:03 ص
عاجل.. بنزيما يوافق على الانتقال لميلان
بنزيمة
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الفجر الرياضي
 

أشارت تقارير صحفية إيطالية، إلى أن الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، وافق على الانتقال لصفوف فريق ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

 

ووفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس"، فإن مهاجم ريال مدريد، قد أعطى الضوء الأخضر على انتقاله لصفوف الروسونيري.

 

وتلقى نادي ميلان الإيطالي نبأ سارا من محكمة التحكيم الرياضية بعودته مجددا للدوري الأوروبي، بعد قرار من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمنعه من المشاركة في المسابقة لمدة عامين.

 

وجاء ذلك بعد قبول طلب الاستئناف الذي تقدم به "الروسونيري"، إلى محكمة التحكيم الرياضية "كاس"، وبذلك سيشارك ميلان في مسابقة الدوري الأوروبي للنسخة القادمة.

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