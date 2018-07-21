"القرموطي" يعرض على وزارتي الداخلية والصحة العمل معهم: "عايز أبقى جابر طوارئ"

عرض الإعلامي جابر القرموطي، على وزارتي الصحة والداخلية العمل معهم في برنامج بالمجان لتقديم الخدمة للمواطنين، قائلًا: "أنا مستعد أعمل برنامج لوزارة الصحة ووزارة الداخلية للخدمة المقدمة للمواطنين مجانًا".



وتابع "القرموطي"، خلال تقديم برنامجه "مانشيت"، المذاع عبر فضائية "النهار وان" مساء الجمعة: "عايزهم يستخدموني كرقم طوارئ، عايز أبقى جابر طوارئ".



وأكد: "أكتر حاجة هتقربنا من نفسنا ومن ربنا هي فك كرب المواطن".

