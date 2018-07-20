بعد ارتدائها المايوه البكيني.. كيم كارادشيان: أنا خجولة ! (صورة)

نشرت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان، خلال حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام" عدة صور لها خلال قضائها أوقاتًا مرحة على الشاطئ.





وظهرت كارداشيان خلال الصورة وهي ترتدي مايوه بكيني وتسمتع بأوقات طيبة بمفردها معلقة على الصورة "أنا بالفعل خجولة".





ولاقت الصور إعجاب جزء ضخم من متابعي حساب النجمة، وقاموا بمشاركتها على نطاق واسع.