رسالة نارية من خير الدين مضوي لنجوم الإسماعيلي قبل موقعة الصفاقسي

شهد مران الإسماعيلي تحذير الجزائري خير الدين مضوي المدير الفني، لاعبيه من ارتكاب أخطاء فى المناطق الخطرة بالمناسبة للفريق المنافس.

ويلتقى الإسماعيلي منافسه الصفاقسي التونسى مساء الأحد على ستاد مجمع التجمع فى الجولة الافتتاحية لدورة صلالة.

كما شهد المران توجيه عصام الحضري حارس المرمى، نصيحة للغانى ريتشارد بافور قلب دفاع الفريق.

وخصص المدير الفنى حصة تدريبية على كيفية استغلال الكرات العرضية والتسديدات بعيدة المدى باعتبارها أحد الحلول الهجومية.