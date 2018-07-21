ترامب يتهم الاتحاد الأوروبى بالتلاعب بالعملة

واصل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، حملة الانتقادات ضد الاتحاد الأوروبى بشأن التجارة، حيث اتهمّه هذه المرة بالتلاعب بعملته المالية "اليورو" حتى يضع واشنطن فى وضع غير منصف.





وقال ترامب فى تغريدة عبر موقع تويتر، الجمعة "الصين والاتحاد الأوروبى وغيرهم يتلاعيون بعملاتهم، وأسعار فائدتهم أقل، بينما ترفع الولايات المتحدة أسعار الفائدة، ويصبح الدولار أقوى وأقوى مع كل يوم يمرّ، مما يؤثر على ميزتنا التنافسية الكبيرة"، كما طالب باستعادة ما فقدته أمريكا بسبب هذا التلاعب غير القانونى والظلم التجارى.

وتراجعت الأسهم الأوروبية الجمعة، بعد تغريدة ترامب، مع تراجع أسهم السيارات والبنوك، كما تعزّز سعر صرف اليورو والين فى سلة العملات مقابل الدولار، وفقاً لصحيفة "ديلى اكسبريس" البريطانية.