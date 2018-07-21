والد شاب الدقهلية المتوفي: "معهد ناصر كتب لابني مخدرات لعلاج السرطان"

قال محمد زكي، والد شاب الدقهلية المتوفي، إن الإسعاف استجابت له وحرت لنقل نجله فجرًا بعدما استغاث ببرنامج "مانشيت".



وأوضح "زكي"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "مانشيت"، الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي، المذاع عبر فضائية "النهار" مساء الجمعة، أن نجله كان يعاني من السرطان، وحجز في معهد ناصر لمدة 90 يومًا، وأجروا له عملية زرع نخاع من شقيقه، متابعًا: "كتبوا لابني علاج بـ32 ألف جنيه ومالقيتوش في مصر، وكتبوله مخدرات تامول وترامدول"، مؤكدًا أن نجله لم يتلقى العلاج الكامل الذي يشفيه.



وتابع: "عايز حق ابني من الطبيب الذي تسبب في موته، وكل ما يهمني الآن هو الاطمئنان على ابني الصغير الذي تبرع لشقيقه المتوفي بنخاعه"، مؤكدًا أن الدولة لم تتأخر على المريض بجنيه، وتنفق على معهد ناصر، ولكن المعهد يقصر مع المرضى.

