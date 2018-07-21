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رامي جمال يطيح بـ"تامر حسني" من صدارة "يوتيوب" (فيديو)

السبت 21/يوليه/2018 - 12:34 ص
رامي جمال يطيح بـتامر حسني من صدارة يوتيوب (فيديو)
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الفجر الفني
 

أطاح فيديو "بحاول أنساكي" للمطرب رامي جمال، بفديو كليب أغنية "عيش بشوقك" للنجم تامر حسني من صدارة موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".


واقتربت الأغنية من تحقيق مليون مشاهدة منذ طرحها للمشاهدة والاستماع عبر قناة "رامي جمال" بيوتيوب. 


أغنية "بحاول أنساكي" من ألبوم "ليالينا" وهي من كلمات أحمد المالكى، ألحان محمد وزيرى، توزيع أحمد أمين.


بينما تخطي النجم تامر حسني، حاجز الـ 5 ملايين مشاهدة بفيديو كليب أغنية «عيش بشوقك» الذي طرحه عبر قناته الرسمية بـ«يوتيوب»، محققًا ردود أفعال إيجابية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك وتويتر».

 

 

أغنية «عيش بشوقك» ضمن ألبوم تامر حسني الجديد والذي يحمل نفس الأسم، ومن المقرر طرحه خلال الأيام القادمة بالأسواق والمتاجر الإلكترونية، وهي من كلمات مصطفى حسن، الحان بلال سرور، توزيع بلال سرور وهانى محروس، إخراج هادي الباجوري، وتدور فكرة الكليب حول أن تامر يسير وسط الناس، وكل واحد منهم لديه مشاكل مختلفة في حياته ورغم ذلك يحاول أن يخرج منهم الابتسامة.


 

يعد ألبوم «عيش بشوقك» أول إنتاج فني لشركة تامر حسني، ويتعاون خلاله مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين ومنهم مصطفى حسن، بلال سرور، هانى محروس، تامر حسين، تامر علي، هيثم راضي، جلال الحمداوي، صابر كمال، شريف بدر، شريف مكاوي، عبدالرحمن شوقي، وسام عبدالمنعم، ورمضان محمد.



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