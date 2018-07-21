ضبط هاربين بتهمة تزوير وسرقة في الإسماعيلية



كان اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارًا من العميد أحمد عبد العزيز مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بضبط المتهم سالم. م. أ 46 عامًا عاطل مقيم القنطرة غرب هارب من سجن أبو زعبل أثناء ثورة يناير 2011 من جناية تزوير، والمتهم السيد. ع. ع 38 عامًا عاطل مقيم الشهداء دائرة ثان مطلوب ضبطه وإحضاره بتهمة سرقة.



وعلى الفور تم التحفظ على المتهمين وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.



تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز شرطة القنطرة غرب وقسم ثان من إلقاء القبض على هاربين بتهمة تزوير وسرقة.