ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ضبط هاربين بتهمة تزوير وسرقة في الإسماعيلية

السبت 21/يوليه/2018 - 12:57 ص
ضبط هاربين بتهمة تزوير وسرقة في الإسماعيلية
اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية
طباعة
هشام إسماعيل
 
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز شرطة القنطرة غرب وقسم ثان من إلقاء القبض على هاربين بتهمة تزوير وسرقة.

كان اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارًا من العميد أحمد عبد العزيز مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بضبط المتهم سالم. م. أ 46 عامًا عاطل مقيم القنطرة غرب هارب من سجن أبو زعبل أثناء ثورة يناير 2011 من جناية تزوير، والمتهم السيد. ع. ع 38 عامًا عاطل مقيم الشهداء دائرة ثان مطلوب ضبطه وإحضاره بتهمة سرقة.

وعلى الفور تم التحفظ على المتهمين وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تؤيد قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة قدرها 7 مليون جنيه؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
بورتو
0
x
21:00
0
ليل
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/21/2018 1:10:01 AM