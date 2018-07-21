شباب وشابات الريشة الطائرة لنهائي دورة الألعاب الإفريقية الثالثة

صعد المنتخب الوطني لشباب الريشة الطائرة، لنهائي دورة الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب والمقامة بالجزائر خلال الفترة من 19 وحتى 28 يوليو الجاري، عقب فوزه على نظيره الجزائري بنتيجة 3 - 2، في مباراة ماراثونية.

وتضم قائمة منتخب الشباب كلًا من "محمد مصطفى كامل ومحمد طوسون وعمر ياسر ومحمود منتصر".

ومن المقرر أن يصطدم منتخبنا الوطني للشباب مع نظيره النيجيري.

كما تأهل المنتخب الوطني لشابات الريشة بعد تغلبه على منتخب موريشيوس بنتيجة 5 - 0.

وتضم قائمة منتخبنا الوطني كلًا من "نور أحمد وملك باسم وجنا أشرف وهنا هشام".

فيما يلعب منتخب الشابات مع نظيره الجزائري في النهائي.