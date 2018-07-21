ترامب يعلن استعداده فرض تعريفات جمركية على الصين بقيمة 500 مليار دولار

هدّد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية على كل السلع الصينية المستوردة إلى الولايات المتحدة، مع استمرار الحرب التجارية بين القوتين العظميين.





وقال ترامب، فى مقابلة مع شبكة "سى إن بى سى" الأمريكية، إنّه مستعد لرفع الرسوم الجمركية على منتجات الصين إلى 500 مليار دولار.





ويأتي التهديد الأخير للرئيس الأمريكى بعد أن فرضت واشنطن تعريفات جمركية بقيمة 34 مليار دولار على المنتجات الصينية، والتى واجهتها بكين برسوم ثأرية، كما يحارب ترامب حربا تجارية متبادلة ضد الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة في أمريكا الشمالية وأوروبا.

وأشار ترامب فى المقابلة التى بُثت الجمعة، إلى أنّ الدول الأخرى تستفيد من الولايات المتحدة فى التجارة، مضيفاً أنّ الولايات المتحدة لديها عجز تجارى مع الصين بقيمة 505 مليار دولار، ومع الاتحاد الأوروبى بقيمة 151 مليار دولار، ومع المكسيك 120 مليار دولار.