نجم الزمالك: طلبت من العتال تجديد كارنيه العضوية فقال لي "مش اما اجدده انا الاول!"

كشف محمد أبو العلا نجم الزمالك السابق، أنه فشل في تجديد كارنيه عضويته في النادي خلال الفترة الأخيرة، بسبب خلافاته مع الإدارة برئاسة مرتضى منصور.

وقال أبو العلا في تصريحات لبرنامج "تامر وبشير" على قناة hc، إنه تحدث مع هاني العتال نائب رئيس الزمالك لتجديد الكارنيه، فقال له العتال: "مش أما أجدد أنا الأول".

وتابع أن الأجواء في الزمالك تمثل أكبر أزمة داخل النادي وليس الصفقات أو المدربين، مشيرا إلى أن كثرة الصفقات وتغيير المدربين أكبر دليل على ذلك.