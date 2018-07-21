عاجل.. جروس يطالب برحيل ثلاثي الزمالك والإبقاء على معروف يوسف

قام السويسري كريستيان جروس المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بتقديم تقريره إلى مجلس إدارة القلعة البيضاء.

وكشف مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك، بأن جروس طلب إعارة الثلاثي عماد فتحي وأحمد رفعت وأشرف روقا، بالإضافة لاستمرار مصطفى فتحي وعدم التفريط في طارق حامد لأي سبب من الأسباب.

وأضاف المصدر ذاته بأن جروس طلب استمرار النيجيري معروف يوسف مع الفريق خلال الموسم القادم، وعدم التفريط فيه إلا في حالة التعاقد مع التونسي فرجاني ساسي لاعب فريق النصر السعودي.