جاد شويري: "ميلودي" سبب ابتعادي عن الغناء.. وصراحة إليسا تجلب لها المشاكل

استضافت الإعلامية آلاء لاشين، اليوم، الفنان اللبناني جاد شويري، في حلقه جديدة من برنامج "قالوا وقالولنا" علي القناة الأولي المصرية.

وقال "شويري" إن سبب ابتعاده عن الساحة الفنية كمطرب هو انشغاله كمخرج بأعمال فنيه لأكبر نجوم الغناء وأيضا غلق شركه ميلودي التي تعاقد معها بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي حدثت بسبب الثورة.

وتحدث "شويري" عن المشكلة التي حدثت مع الفنانة هيفاء وهبي بسبب أغنية وبعدها تم الصلح بينهم قائلا إن هيفاء من الأصوات المميزة والتي تعرف بسهوله وأيضا لها ضحكه ذات بصمة.

وكشف "شويري" أن اليسا اشهر مطربه في الوطن العربي ومن أجمل الأصوات التي تسمعها مشيرا أنها صريحة جدا برغم جلب المشاكل لها بسبب صراحتها الزائدة.

كما كشف ايضا عن الجدل المثير الذي تعرض له وقت ظهوره قائلا: "وقت ظهوري علي الساحة كنت صغيرا وادرس في فرنسا ومتحمس بكل الافكار التي درستها في هذا البلد ولم افكر ان هذه الافكار تتعارض مع الوطن العربي ولكن حاليا عندما كبرت أدركت هذا ولكن انا احب اقدم الافكار الجرئيه من حيث الكلام والرسالة وليس المشاهد كما من قبل".

واختتم "شويري" قائلا: "انا لم اكتب وصيتي ولكن تعاقدت علي وثيقة تأمين علي الحياة بعد وفاتي من أجل ضمان معيشة ناجحة لأهلي ولعدم تعرضهم للفقر مره اخري بعدما الذي شاهده من الفقر".