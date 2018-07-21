ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

طارق السعيد: عبد الواحد السيد كان سينضم معي للأهلي

السبت 21/يوليه/2018 - 12:18 ص
طارق السعيد: عبد الواحد السيد كان سينضم معي للأهلي
عبد الواحد السيد
طباعة
الفجر الرياضي
 

فجر طارق السعيد نجم الاهلي والزمالك السابق، مفاجأة قوية، بشأن انتقاله للقلعة الحمراء من القلعة البيضاء عام 2006.

 

وقال السعيد في تصريحات لبرنامج " تامر وبشير" على قناة hc، إن عبد الواحد السيد حارس الزمالك السابق كان سينضم معه للأهلي لكن المفاوضات لم تكلل بالنجاح.

 

وأضاف أن قرار انتقاله للأهلي صحيح، موضحا أنه لعب مع جيل يعد من أفضل أجيال القلعة الحمراء، لكن انتمائه للزمالك الذي صنع اسمه وشهرته مع الجماهير.

المزيد عن: عبد الواحد السيد طارق السعيد رياضة الزمالك الاهلي الاخبار الرياضية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تستحق فرنسا التتويج بكأس العالم 2018؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
بورتو
0
x
21:00
0
ليل
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/21/2018 1:10:01 AM