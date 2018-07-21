طارق السعيد: عبد الواحد السيد كان سينضم معي للأهلي

فجر طارق السعيد نجم الاهلي والزمالك السابق، مفاجأة قوية، بشأن انتقاله للقلعة الحمراء من القلعة البيضاء عام 2006.

وقال السعيد في تصريحات لبرنامج " تامر وبشير" على قناة hc، إن عبد الواحد السيد حارس الزمالك السابق كان سينضم معه للأهلي لكن المفاوضات لم تكلل بالنجاح.

وأضاف أن قرار انتقاله للأهلي صحيح، موضحا أنه لعب مع جيل يعد من أفضل أجيال القلعة الحمراء، لكن انتمائه للزمالك الذي صنع اسمه وشهرته مع الجماهير.