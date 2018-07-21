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وزير الخزانة الأمريكي يحذر الصين من ضعف عملتها اليوان

السبت 21/يوليه/2018 - 12:04 ص
وزير الخزانة الأمريكي يحذر الصين من ضعف عملتها اليوان
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وكالات
 
وجه وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، اليوم الجمعة، تحذيرًا إلى الصين من ضعف عملتها اليوان أخيرًا، قائلًا إن وزارته تراقب عن كثب اليوان بحثًا عن أي أدلة على تلاعب بالعملة.

وقال الوزير لوكالة رويترز في ساو باولو بالبرازيل: "سيراجع ضعف اليوان سيجري في إطار أحدث تقرير نصف سنوي لوزارة الخزانة عن التلاعب بالعملة، والذي سيصدر في 5 أكتوبر على أساس النشاط في الأشهر الستة الأولى من 2018".

وقال منوتشين في إشارة إلى الصين: "لا شك أن ضعف العملة يخلق ميزة غير عادلة لهم، سنجري مراجعة بعناية بالغة لاكتشاف أي أدلة على تلاعبهم بالعملة".

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