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خبير أمني: "المخدرات بتيجي من إسرائيل لتدمير مصر"

السبت 21/يوليه/2018 - 12:48 ص
خبير أمني: المخدرات بتيجي من إسرائيل لتدمير مصر
اللواء مجدي البسيوني
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هدى عبدالرازق
 
قال اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن المخدرات وسيلة قادمة من الخارج لتدمير الدولة، لافتًا إلى أنه تم ضبط أكثر من 57 مزرعة للمخدرات خلال الأشهر الماضية بسيناء.

وأشار "البسيوني"، خلال حواره عبر فضائية "دريم"، اليوم الجمعة، إلى أن المخدرات بأنواعها تأتي إلى مصر من إسرائيل لتدميرنا، وليس لها علاقة بحالة المخدرات، مناشدا الشباب أن يقبل بأي وظيفة مهما كانت طبيعتها، معتبرا أن رفض الشباب لوظائف معينة نوع من "الدلع والمياصة".
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