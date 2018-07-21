عاجل.. نجاح الجهود الأممية والمصرية في إعادة وقف إطلاق النار بغزة

أفادت قناة "الغد الإخبارية"، في خبر عاجل لها، منذ قليل، بنجاح الجهود الأممية والمصرية في إعادة وقف إطلاق النار في قطاع غزة.



هذا وقالت صحيفة معاريف العبرية، إن جهاز المخابرات المصرية العامة تمكن من تحقيق وقف إطلاق نار بين إسرائيل وحماس يبدأ منتصف الليلة.



يأتي ذلك بعد الغارات الإسرائيلية التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة، اليوم الجمعة، والتي أدت لاستشهاد 4 فلسطينيين.



