حالة الطقس اليوم السبت 19/7/2018 في مصر والدول العربية

نقدم لكم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية، اليوم السبت ، فيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية توالى ارتفاع درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.





حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع خبراء الأرصاد أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

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نهاراً:

تبقى درجات الحرارة حول معدلها نسبةً لهذا الوقت من العام.

وتسود أجواء صيفية اعتيادية في أغلب المناطق، وتكون حارة نسبياً إلى حارة في مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة اضافة الى المناطق الصحراوية.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط عصراً ومساءً.

في خليج العقبة:

- الرياح: شمالية، مُعتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.

ليلاً:

تسود أجواء لطيفة عموماً.

وتكون الرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

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