بعد زيارة "السيسي".. رسالة أسامة كمال للإعلام في مصر والسودان (فيديو)

قال الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج "مساء DMC"، تعليقا على القمة المصرية السودانية:"الرئيسين عملوا اللي عليهم، والباقي متروك لقوى أخرى على رأسها الإعلام".

وأضاف:" الإعلام سبب من الأسباب اللي بتخلي الأمر يرجع لنقطة الصفر، وكذلك شخصيات سياسية أخرى، ومصر والسودان دولة واحدة وليسا دولتين، ويجب أن يقتربوا أكثر وأكثر".

وتابع: "مصر أقرب الدول العربية للسودان والعكس، ولا يجب أن تتدخل بلدان تهدد العلاقات او التقليل من قدرها".