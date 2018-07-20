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بعد زيارة "السيسي".. رسالة أسامة كمال للإعلام في مصر والسودان (فيديو)

الجمعة 20/يوليه/2018 - 11:33 م
بعد زيارة السيسي.. رسالة أسامة كمال للإعلام في مصر والسودان (فيديو)
السيسي والبشير
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أحمد رمضان متولي
 

قال الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج "مساء DMC"، تعليقا على القمة المصرية السودانية:"الرئيسين عملوا اللي عليهم، والباقي متروك لقوى أخرى على رأسها الإعلام".

 

وأضاف:" الإعلام سبب من الأسباب اللي بتخلي الأمر يرجع لنقطة الصفر، وكذلك شخصيات سياسية أخرى، ومصر والسودان دولة واحدة وليسا دولتين، ويجب أن يقتربوا أكثر وأكثر".

 

وتابع: "مصر أقرب الدول العربية للسودان والعكس، ولا يجب أن تتدخل بلدان تهدد العلاقات او التقليل من قدرها".

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