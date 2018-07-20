بعد زيارة "السيسي".. رسالة أسامة كمال للإعلام في مصر والسودان (فيديو)
الجمعة 20/يوليه/2018 - 11:33 م
أحمد رمضان متولي
قال الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج "مساء DMC"، تعليقا على القمة المصرية السودانية:"الرئيسين عملوا اللي عليهم، والباقي متروك لقوى أخرى على رأسها الإعلام".
وأضاف:" الإعلام سبب من الأسباب اللي بتخلي الأمر يرجع لنقطة الصفر،
وكذلك شخصيات سياسية أخرى، ومصر والسودان دولة واحدة وليسا دولتين، ويجب أن يقتربوا
أكثر وأكثر".
وتابع: "مصر أقرب الدول العربية للسودان والعكس، ولا يجب أن تتدخل
بلدان تهدد العلاقات او التقليل من قدرها".