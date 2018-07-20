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محافظ الإسكندرية لـ أسامة كمال عن عقار منهار: "النهاردة أنا أجازة" (فيديو)

الجمعة 20/يوليه/2018 - 11:31 م
محافظ الإسكندرية لـ أسامة كمال عن عقار منهار: النهاردة أنا أجازة (فيديو)
محافظ الإسكندرية
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أحمد رمضان متولي
 

وجه الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج "مساء DMC"، انتقادات حادة للدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، بسبب عقار منهار من داخله، ولم تتبق منه إلا الواجهة، وهو ما رد عليه المحافظ بأنه في إجازة.

 

وقال كمال:"فعلا النهارده أجازة يا معالي الوزير ان شاء الله نكلمك بس مش عارف هتكون العمارة وقعت في الأجازة وخصوصاً اننا في لونج لونج ويك اند، لو العمارة وقعت قبل ما نتكلم مش هاتصل بحضرتك يا د. سلطان".

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