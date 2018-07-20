النائب صلاح عيسى لـ أسامة كمال عن عقار فيكتوريا: "المالك هربان والحي مش عارف يفتح الباب" (فيديو)

قال النائب صلاح عيسى، عضو مجلس النواب عن دائرة الرمل بالأسكندرية، إنني اعتذر لأهلي عن العقار الآيل للسقوط بمنطقة فيكتوريا، وهذا العقار بجوار البيت الذي ولدت فيه، وقد تعرض لتصدعات، وأكثر من نصفه انهار بالكامل، وفيه شرفه معلقة بالهواء.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج "مساء DMC"، أن المالك هارب وغير موجود واتصلنا برئيس الحي لعمل قرار إزالة وتضع الأرض تحت يد الحي حتى ظهور المالك، وذهبت اللجنة ووجدت باب العقار مغلق، واللجنة لم تدخل، وأرسلت مندوب من عندي لإعداد محضر في قسم الشرطة.

وتابع:"ارواح الناس مش لعبة، ومعالي المحافظ المحترم، يجب أن يرسل خطاب أو المستشار القانوني للمحافظة موجه للنيابة العامة، لكسر الباب الحديدي، لأن هناك خطورة لأن العقار مواجه لمسجد وتتم صلاة الجمعة أمامه مباشرة، كما أنه يقع في منطقة سكنية، وفي الوقت نفسه لا يسمح القانون بفتح العقار".

واستطرد:"العقار خالي من السكان وأيضا من الجدران، وليس به إلا واجهة، ولا نعلم أين صاحب العقار، وهو هارب بعد أن اشترى العقار من ورثة".