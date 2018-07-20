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روسيا تمتلك احتياطي من الذهب بقيمة 78 مليار دولار

الجمعة 20/يوليه/2018 - 11:16 م
روسيا تمتلك احتياطي من الذهب بقيمة 78 مليار دولار
أرشيفية
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أعلن البنك المركزي الروسي، يوم الجمعة إن احتياطيات روسيا من الذهب بلغت 62.5 مليون أوقية (أونصة) في بداية يوليو تموز ارتفاعا من 62.0 مليون أوقية في بداية يونيو حزيران، وهي سابع زيادة شهرية على التوالي.

وأظهرت أرقام نشرها البنك المركزي على موقعه الالكتروني أن قيمة حيازاته من المعدن النفيس بلغت 78.17 مليار دولار.

والمركزي الروسي أحد أكبر حائزي الذهب في العالم ويشتري المعدن النفيس بشكل منتظم بينما يتصدى لضعف أسعار النفط وعقوبات غربية فرضت على روسيا بسبب دورها في الأزمة الأوكرانية.

والبنكان المركزيان الروسي والصيني هما أكبر البنوك المركزية حول العالم شراء للذهب في السنوات القليلة الماضية.
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