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لاعب الفيحاء يتعرض للإصابة بالرباط الصليبي

الجمعة 20/يوليه/2018 - 11:19 م
لاعب الفيحاء يتعرض للإصابة بالرباط الصليبي
عبدالله المطيري
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أحمد عصام
 

تعرض عبدالله المطيري لاعب نادي الفيحاء، للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وأثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها بأنه سوف يغيب لمدة 6 أشهر.

 

وأعلن نادي الفيحاء عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن إصابة لاعب وسط الفريق بقطع كامل في الرباط الصليبي.

 

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لعملية جراحية وبرنامج إعدادي علاجي لمدة ستة أشهر، وتعرض اللاعب للإصابة في تمرينات الفريق بالنادي.

 

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