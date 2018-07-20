"جودة": "مسيرات العودة" وضعت الاحتلال في مأزق.. والطائرات الورقية كشفت عجزه

قال عضو الهيئة الوطنية لمسيرات العودة، أسعد جودة، إن المسيرات التي انطلق منذ نهاية مارس الماضي أصبحت أصلب وأشد عوداً، مؤكدا أن مسيرات العودة وضعت العدو في مأزق كبير، خاصة أنها خيار سلمي وشعبي وحقوقي مُجمع عليها من كافة الأطياف الفلسطينية، مشيرا إلى أن هذا الأسلوب من المقاومة السلمية النضالية يُعد جديداً بالنسبة للعدو الإسرائيلي.





وأضاف جودة خلال لقاء له على فضائية "الغد" الاخبارية، مع الإعلامي أحمد بصيلة، أن الاحتلال يريد أن يستخدم السلاح ويفرض معادلاته الخاصة، إلا أن الخيار الذي اتبعه الشعب الفلسطيني وضع العدو في مأزق كبير بكشفه الصورة المزيفة للاحتلال بأنه "ضحية"، متابعاً أن المسيرات كشفت عن جيش مدجج بالسلاح يقتل الأطفال ومتظاهريين سلميين.





وأوضح جودة أن الاحتلال يحاول جر تلك المسيرات منذ البداية إلى "العسكرة"، لأنها عندما تكون مسيرات عسكرية سيُمعن في القتل، مؤكدا أن الاحتلال يتحدث عن الطائرات الحارقة بأنها تحركات عسكرية في محاولة لجعل البوصلة تنحرف عن أهدافها وجر المجتمع الفلسطيني لإيقاف هذه المسيرة أو مواجهة شبح الحرب.





وأشار جودة إلى أن ما يحدث على الأرض من جانب الاحتلال هو أمرخطير للغاية، إذ يوجد تصعيد إسرائيلي قد ينتهي بحرب شاملة، متابعا أن الاحتلال الإسرائيلي يريد خلق الأوراق والبعث برسائل رعب للفلسطينيين من خلال استهداف نقاط الرصد على حدود القطاع، ويريد لهذه المسيرات أن تصبح مسار جدل.





وأكد جودة أن الشعب الفلسطيني يستخدم فعليا الطائرات الحارقة إلا أنها ليست بتلك الفاعلية التي يروّج لها الاحتلال داخليا وخارجياً، ورأى أن المبالغة في هذا التصوير يثبت عجز الاحتلال الذي يملك السلاح والعتاد، واصفا أنها أكبر فضيحة تواجه الجيش الإسرائيلي المدجج في مواجهة شعب أعزل يعاني الجوع، وأنها وصمة عار على هذا الاحتلال وعلى المجتمع الدولي الذي لا يستطيع لجم هذا الكيان.



