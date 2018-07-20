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بعد 20 سرقة.. سقوط تشكيل عصابي لسرقة السيارات في الشيخ زايد

الجمعة 20/يوليه/2018 - 11:21 م
بعد 20 سرقة.. سقوط تشكيل عصابي لسرقة السيارات في الشيخ زايد
مديرية أمن الجيزة - ارشيفية
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إيمان عبد العاطي
 

نجح رجال مباحث الجيزة، في القبض على تشكيل عصابي لسرقة السيارات، بعد ارتكابه 20 سرقة بدائرة قسمي الشيخ زايد وأكتوبر.

تلقى اللواء إبراهيم الديب مدير مباحث الجيزة، مدير مباحث الجيزة، إخطارا من المقدم سامح بدوي رئيس مباحث قسم الشيخ زايد، بورود معلومات مفادها تكوين 3 عاطلين تشكيل عصابي لسرقة السيارات بدائرة قسمي الشيخ زايد وأكتوبر.

وبجمع المعلومات وتقنين الإجراءات والتأكد من صحة المعلومات الواردة تم إعداد قوة أمنية برئاسة العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث أكتوبر، والمقدم عمرو حجازي وكيل فرقة أكتوبر، والمقدم سامح بدوي رئيس مباحث القسم، والقبض عليهم وبمواجهتهم اقروا بما توصلت إليه التحريات وارتكابهم 20 سرقة سابقة.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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