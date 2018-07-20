ميريهان حسين تخضع لعملية تجميل فاشلة.. تعرف على التفاصيل!

خضعت الفنانة ميريهان حسين، منذ أسابيع، لعملية التجميل بإحدى المستشفيات الخاصة بطنطا، وعقب إجراءها العملية تعرضت لمضاعفات، وتم نقلها لأحد مستشفيات القاهرة لاستكمال العلاج.

وكشفت تقارير صحفية اليوم، أن قاضى محاكمة ميريهان حسين، المستشار علاء سليم، أمر بإجراء تحريات الأمن العام حول سبب تعذر حضور الفنانة لجلسات محاكمتها فى اتهامها بالقيادة تحت تأثير مسكر، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، وتبين أنها خضعت لعملية تجميل فاشلة استعدت دخولها إحدى المستشفيات، وأنها حضرت لإجراء العملية بطنطا خشية التشهير الإعلامى.

وكشف تقرير الطبيب المعالج أنها سبق وأن أجريت لها عملية تجميل "نفخ الإيليا" فى غضون شهر أغسطس من عام 2017، بالقاهرة وعقب الجراحة تعرضت لمضاعفات إثر العملية الجراحية التجميلية لجدار البطن والإيليا خلفت خراريج وناسور، وعقب ذلك تولى الطبيب الجراح علاجها بالمستشفى بمعرفته وذلك لاحتياج حالتها لتدخل جراحي، وقد ترددت على المستشفى ما يقرب من 10 مرات، ومازالت تحت الرعاية الطبية والعلاج وتحتاج للحضور إلى المستشفى على فترات.

جاء ذلك في الوقت الذي قررت فيه محكمة جنح الهرم برئاسة المستشار علاء سليم تأجيل محاكمة ميريهان حسين، في اتهامها بالقيادة تحت تأثير مسكر، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته.

وكذلك محاكمة ضابطين بقسم شرطة الهرم لاتهامهما بالتعدي على الفنانة وسبها وقذفها لجلسة 30 يوليو لإعلان شهود الواقعة والاطلاع علي حوافظ المتهمان الثالث والرابع الضابطان.

وأحالت النيابة الفنانة ميريهان حسين إلى محكمة الجنح، بتهمة القيادة تحت تأثير مسكر، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، كما أحالت ضابطي قسم الهرم بتهمة التعدي على الفنانة وسبها وقذفها.

وشملت أوراق القضية العديد من التفاصيل تنوعت ما بين أقوال الفنانة فى التحقيقات، وأقوال ضابطي الهرم "م.ت" و"إ.ب"، فضلاً عن أقوال السجينات الذين احتجزوا مع الفنانة قبل عرضها على النيابة وأفراد قوة الكمين الذين شاهدوا الواقعة، فضلاً عن فيديو الواقعة الذى تداولته العديد من المواقع الإخبارية.

وكشف تقرير الطب الشرعي الخاص بالفنانة ميريهان حسين عدم وجود آثار لـ"هتك عرض"، بينما أكد وجود بعد الإصابات الناتجة عن الضرب بجسم صلب، كما كشف تفريغ الفيديو قيام الفنانة بسب وقذف ضباط قسم الهرم.

ونفت محتجزات قسم الهرم أمام النيابة تعدى الضباط على الفنانة أثناء احتجازها بالقسم، أو هتك عرضها، وقال أفراد قوة الكمين إن الفنانة تعدت بالضرب على ضابط قسم الشرطة بعد اقتحامها الكمين، فيما قال طبيب مستشفى الهرم والذي أجرى توقيع الكشف الطبي على الفنانة، إنها تعرضت لاعتداء وضرب في مناطق متفرقة من الجسد.