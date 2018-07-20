ارتفاع أسعار النحاس اليوم مع هبوط المخزونات

تلقت أسعار النحاس دعمًا، اليوم الجمعة، من مشتريات لتغطية مراكز مدينة وهبوط في المخزونات في أعقاب خسائر حادة في الجلسة السابقة أثارتها مخاوف من تصاعد التوترات التجارية.





وشملت المكاسب مختلف مجمع المعادن الصناعية، مع حصول الزنك والنيكل على دعم من زيادات في أسعار الصلب في بورصة شنغهاي.





وصعدت عقود النحاس القياسية لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن 1.4 بالمئة لتغلق عند 6147 دولارا للطن، بعد أن هبطت في جلسة الخميس إلى 5988 دولارا وهو أدنى مستوى منذ يوليو تموز 2017.





وينهي النحاس الأسبوع على انخفاض قدره 1.2 بالمئة موسعا خسائره إلى 16 بالمئة منذ أن لامس أعلى مستوى في أربعة أعوام ونصف في أوائل يونيو حزيران.





وهبطت مخزونات النحاس في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة 10 بالمئة هذا الأسبوع إلى 211319 طنا، منخفضة 31 بالمئة منذ أواخر مارس آذار. وهبطت المخزونات في بورصة لندن للمعادن 34 بالمئة منذ أواخر مارس آذار.





وأغلقت عقود النيكل، الذي يستخدم بشكل رئيسي في الصلب غير القابل للصدأ، مرتفعة 1.5 بالمئة عند 13530 دولارا للطن، بينما صعدت عقود الزنك، الذي يستخدم في جلفنة الصلب، 1.2 بالمئة إلى 2575 دولارا للطن.





وانخفضت مخزونات النيكل في بورصة شنغهاي 9.9 بالمئة في حين هبطت مخزونات الزنك إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول 2007 .









ومن بين المعادن الصناعية الأخرى، ارتفعت عقود الألومنيوم 1.4 بالمئة إلى 2029 دولارا للطن وزادت عقود الرصاص 0.9 بالمئة لتنهي الجلسة عند 2135 دولارا للطن.