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مبتهل يقرأ الفاتحة على الموسيقى.. و"فؤاد": "مصيبة.. ولا بد من تقنين العمامة الأزهرية"

الجمعة 20/يوليه/2018 - 11:08 م
مبتهل يقرأ الفاتحة على الموسيقى.. وفؤاد: مصيبة.. ولا بد من تقنين العمامة الأزهرية
الدكتور عبدالمنعم فؤاد
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هدى عبدالرازق
 
استنكر الدكتور عبدالمنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، مقطع الفيديو الذي انتشر لمبتهل يقرأ الفاتحة على الموسيقى، معقبًا: "هذا المشهد مصيبة، وتألمت كثيرًا من هذا الموقف".

وأشار "فؤاد"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "دريم"، اليوم الجمعة، إلى أنه لابد من تطبيق القانون على أمثال هؤلاء إذا لم تنفع معهم الموعظة، لافتا إلى أن الأزهر الشريف حرم التغني بالقرآن الكريم.

وطالب بتقنين ارتداء العمامة الأزهرية، معقبا: "مينفعش واحد خمورجي يرتدي العمامة".
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