زي النهاردة بتاريخ 21-7-2018

حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 21-7-2018





أحـــــــــــداث





1535 - إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة كارلوس الخامس يحتل مدينة تونس بتواطؤ من السلطان الحفصي الحسن بن محمد الحفصي.





1774 - توقيع معاهدة كجك قينارجه بين الإمبراطورية الروسية والدولة العثمانية.





1798 - هزيمة جيش المماليك بقيادة مراد بك في معركة إمبابة وذلك أثناء الحملة الفرنسية على مصر، وقاد الجانب الفرنسي في هذه المعركة نابليون بونابرت.





1865 - تبادل إطلاق نار وايلد بيل هيكوك - ديڤيز توت في ميدان سبرينجفيلد، ميزوري، وقتل وايلد بيل هيكوك لديڤيز توت في ما يُعتبر أول مبارزة بالمسدسات في الغرب الأمريكي القديم.





1925 - اندلاع الثورة السورية الكبرى بقيادة سلطان الأطرش ضد سلطة الانتداب الفرنسي.





1944 - إعدام كلاوس شتاوفنبرج بتمهة التخطيط لاغتيال أدولف هتلر.





1960 - انتخاب سيريمافو باندرانايكا رئيسة لوزراء سريلانكا بعد مقتل زوجها، وأصبحت بذلك أول رئيسة وزراء في العالم.





1960 - بدأ البث بالتلفزيون المصري، وكانت مدة البث خمس ساعات يوميًا.





1969 - وصول رائد الفضاء الأمريكي نيل آرمسترونج إلى سطح القمر ليكون بذلك أول انسان يصل إليه.





1970 - نهاية العمل في السد العالي بعد 11 عامًا من بدأ البناء.





1973 - فريق اغتيال إسرائيلي يقتل نادلًا مغربيًا في مدينة ليلهامر النرويجية ظنًا منهم أنه القيادي الفلسطيني علي حسن سلامة (قضية ليلهامر).





1980 - اغتيال رئيس وزراء سوريا الأسبق صلاح البيطار في باريس بواسطة المخابرات السورية وذلك بسبب خلافه مع الرئيس حافظ الأسد.





1986 - رئيس وزراء إسرائيل شمعون بيريز يقوم بأول زيارة علنيه له إلى المغرب.





1994 - انتخاب توني بلير رئيسًا لحزب العمال البريطاني.





2002 - شركة الاتصالات العملاقة «وورلد كوم» تعلن افلاسها.





2004 - إصابة السياسي الفلسطيني نبيل عمرو بأعيرة نارية في ساقه من قبل ملثمين بالقرب من منزله.





2004 - العثور على رأس الرهينة الأمريكي «بول جونسون» في ثلاجة بأحد المنازل بالسعودية.





2008 - إلقاء القبض على رادوفان كاراديتش زعيم جمهورية صرب البوسنة الأسبق والمطلوب للمحكمة الجنائية لجرائم الحرب في يوغوسلافيا وذلك للمحاكمة في جرائم حرب قام بها في البوسنة ضد المسلمين.





2009 - رئيس وزراء اليابان تارو أسو يعلن حل مجلس النواب ويدعو إلى إجراء انتخابات عامة في 30 أغسطس.





2013 - ألبير الثاني ملك بلجيكا يتنازل عن عرشه، وابنه فيليب يتسلم مقاليد الحكم، وذلك يوم العيد الوطني البلجيكي.





2015 - إعادة انتخاب پيير نكورونزيزا رئيسًا لِبوروندي لِفترةٍ ثالثة.





2017 - رام ناث كوفيند يفوز في الانتخابات الرئاسية الهندية 2017 بنسبه أصوات 65.6% بعد تغلبه على منافسته ميرا كومار التي حصلت على نسبه أصوات 34.35%.





مــــــــواليــــــــــد





1693 - توماس بلهام هولز، رئيس وزراء المملكة المتحدة.





1816 - جوليوس رويتر، رجل أعمال ألماني ومؤسس وكالة الأنباء العالمية رويترز.





1884 - حسن حسني عبد الوهاب أديب ولغوي ومؤرخ تونسي.





1899 - إرنست همينغوي، أديب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1954.





1920 - محمد ديب، أديب جزائري.





1923 - رودولف ماركوس، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1992.





1944 - جون أتا ميلس، الرئيس الثاني عشر لجمهورية غانا.





1948 - يوسف إسلام، مغني إنجليزي.





1948 - صالح ديلاليتش، لاعب كرة قدم بوسني.





1951 - روبن ويليامز، ممثل أمريكي.





1960 - سليمان القصار، مغني كويتي.





1974 - إبراهيم سويد، لاعب كرة قدم سعودي.





1976 - وحيد هاشميان، لاعب كرة قدم إيراني.





1977 - صاحب العبد الله، لاعب كرة قدم سعودي.





1978 - جوش هارتنت، ممثل أمريكي.





1979 - أندريه فورونين، لاعب كرة قدم أوكراني.





1980 - فاطمة سالم، ممثلة كويتية.





1981 - خواكين سانشيز، لاعب كرة قدم إسباني.





1982 - هبة الدري، ممثلة مصرية تعمل في الكويت.





1983 - محمد سعدون الكواري، إعلامي رياضي قطري.





1984 - ليام ريدغويل، لاعب كرة قدم إنجليزي.





1984 - آفريل لافين، مغنية روك وبوب وكاتبة أغان كندية من أصل فرنسي.





1987 - مصطفى كريم، لاعب كرة قدم عراقي.





وفيــــــــــات





1425 - مانويل الثاني، إمبراطور الإمبراطورية البيزنطية.





1796 - روبرت برنز، شاعر اسكتلندي.





1877 - خير الدين التونسي، أحد رموز الإصلاح بالبلاد التونسية.





1914 - جرجي زيدان، أديب ومؤرخ لبناني.





1944 - كلاوس شتاوفنبرج، ضابط في الجيش الألماني وأحد قادة انقلاب 20 يوليو 1944.





1967 - ألبرت جون لوتولي، سياسي جنوب أفريقي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1960.





1980 - صلاح البيطار، رئيس وزراء سوريا.





2005 - لونغ جون بولدري، مغني وممثل أداء صوتي بريطاني.





2008 - أحمد محرز، ممثل مصري.





أعيــــــاد ومنــــــاسبــــــــــات





اليوم الوطني في بلجيكا.





عيد التحرير في غوام.





عيد التناغم العرقي في سنغافورة.