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زي النهاردة بتاريخ 21-7-2018

السبت 21/يوليه/2018 - 12:00 ص
زي النهاردة بتاريخ 21-7-2018
زي النهاردة بتاريخ 21-7-2018
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حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 21-7-2018

أحـــــــــــداث

1535 - إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة كارلوس الخامس يحتل مدينة تونس بتواطؤ من السلطان الحفصي الحسن بن محمد الحفصي.

1774 - توقيع معاهدة كجك قينارجه بين الإمبراطورية الروسية والدولة العثمانية.

1798 - هزيمة جيش المماليك بقيادة مراد بك في معركة إمبابة وذلك أثناء الحملة الفرنسية على مصر، وقاد الجانب الفرنسي في هذه المعركة نابليون بونابرت.

1865 - تبادل إطلاق نار وايلد بيل هيكوك - ديڤيز توت في ميدان سبرينجفيلد، ميزوري، وقتل وايلد بيل هيكوك لديڤيز توت في ما يُعتبر أول مبارزة بالمسدسات في الغرب الأمريكي القديم.

1925 - اندلاع الثورة السورية الكبرى بقيادة سلطان الأطرش ضد سلطة الانتداب الفرنسي.

1944 - إعدام كلاوس شتاوفنبرج بتمهة التخطيط لاغتيال أدولف هتلر.

1960 - انتخاب سيريمافو باندرانايكا رئيسة لوزراء سريلانكا بعد مقتل زوجها، وأصبحت بذلك أول رئيسة وزراء في العالم.

1960 - بدأ البث بالتلفزيون المصري، وكانت مدة البث خمس ساعات يوميًا.

1969 - وصول رائد الفضاء الأمريكي نيل آرمسترونج إلى سطح القمر ليكون بذلك أول انسان يصل إليه.

1970 - نهاية العمل في السد العالي بعد 11 عامًا من بدأ البناء.

1973 - فريق اغتيال إسرائيلي يقتل نادلًا مغربيًا في مدينة ليلهامر النرويجية ظنًا منهم أنه القيادي الفلسطيني علي حسن سلامة (قضية ليلهامر).

1980 - اغتيال رئيس وزراء سوريا الأسبق صلاح البيطار في باريس بواسطة المخابرات السورية وذلك بسبب خلافه مع الرئيس حافظ الأسد.

1986 - رئيس وزراء إسرائيل شمعون بيريز يقوم بأول زيارة علنيه له إلى المغرب.

1994 - انتخاب توني بلير رئيسًا لحزب العمال البريطاني.

2002 - شركة الاتصالات العملاقة «وورلد كوم» تعلن افلاسها.

2004 - إصابة السياسي الفلسطيني نبيل عمرو بأعيرة نارية في ساقه من قبل ملثمين بالقرب من منزله.

2004 - العثور على رأس الرهينة الأمريكي «بول جونسون» في ثلاجة بأحد المنازل بالسعودية.

2008 - إلقاء القبض على رادوفان كاراديتش زعيم جمهورية صرب البوسنة الأسبق والمطلوب للمحكمة الجنائية لجرائم الحرب في يوغوسلافيا وذلك للمحاكمة في جرائم حرب قام بها في البوسنة ضد المسلمين.

2009 - رئيس وزراء اليابان تارو أسو يعلن حل مجلس النواب ويدعو إلى إجراء انتخابات عامة في 30 أغسطس.

2013 - ألبير الثاني ملك بلجيكا يتنازل عن عرشه، وابنه فيليب يتسلم مقاليد الحكم، وذلك يوم العيد الوطني البلجيكي.

2015 - إعادة انتخاب پيير نكورونزيزا رئيسًا لِبوروندي لِفترةٍ ثالثة.

2017 - رام ناث كوفيند يفوز في الانتخابات الرئاسية الهندية 2017 بنسبه أصوات 65.6% بعد تغلبه على منافسته ميرا كومار التي حصلت على نسبه أصوات 34.35%.

مــــــــواليــــــــــد

1693 - توماس بلهام هولز، رئيس وزراء المملكة المتحدة.

1816 - جوليوس رويتر، رجل أعمال ألماني ومؤسس وكالة الأنباء العالمية رويترز.

1884 - حسن حسني عبد الوهاب أديب ولغوي ومؤرخ تونسي.

1899 - إرنست همينغوي، أديب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1954.

1920 - محمد ديب، أديب جزائري.

1923 - رودولف ماركوس، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1992.

1944 - جون أتا ميلس، الرئيس الثاني عشر لجمهورية غانا.

1948 - يوسف إسلام، مغني إنجليزي.

1948 - صالح ديلاليتش، لاعب كرة قدم بوسني.

1951 - روبن ويليامز، ممثل أمريكي.

1960 - سليمان القصار، مغني كويتي.

1974 - إبراهيم سويد، لاعب كرة قدم سعودي.

1976 - وحيد هاشميان، لاعب كرة قدم إيراني.

1977 - صاحب العبد الله، لاعب كرة قدم سعودي.

1978 - جوش هارتنت، ممثل أمريكي.

1979 - أندريه فورونين، لاعب كرة قدم أوكراني.

1980 - فاطمة سالم، ممثلة كويتية.

1981 - خواكين سانشيز، لاعب كرة قدم إسباني.

1982 - هبة الدري، ممثلة مصرية تعمل في الكويت.

1983 - محمد سعدون الكواري، إعلامي رياضي قطري.

1984 - ليام ريدغويل، لاعب كرة قدم إنجليزي.

1984 - آفريل لافين، مغنية روك وبوب وكاتبة أغان كندية من أصل فرنسي.

1987 - مصطفى كريم، لاعب كرة قدم عراقي.

وفيــــــــــات

1425 - مانويل الثاني، إمبراطور الإمبراطورية البيزنطية.

1796 - روبرت برنز، شاعر اسكتلندي.

1877 - خير الدين التونسي، أحد رموز الإصلاح بالبلاد التونسية.

1914 - جرجي زيدان، أديب ومؤرخ لبناني.

1944 - كلاوس شتاوفنبرج، ضابط في الجيش الألماني وأحد قادة انقلاب 20 يوليو 1944.

1967 - ألبرت جون لوتولي، سياسي جنوب أفريقي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1960.

1980 - صلاح البيطار، رئيس وزراء سوريا.

2005 - لونغ جون بولدري، مغني وممثل أداء صوتي بريطاني.

2008 - أحمد محرز، ممثل مصري.

أعيــــــاد ومنــــــاسبــــــــــات

اليوم الوطني في بلجيكا.

عيد التحرير في غوام.

عيد التناغم العرقي في سنغافورة.
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