الجيل الجديد من "تويوتا سوبرا" سيتوفر بمحركي 4 و 6 سلندر
الجمعة 20/يوليه/2018 - 11:10 م
يكثر الحديث عن تويوتا سوبرا الجديدة كلياً هذه الأيام نظراً لقرب الكشف عنها، وهذه المرة كان الحديث عن محركاتها التي ستكون 4 سلندر و 6 سلندر.
نعلم مسبقاً وفقاً لتصريح تويوتا الرسمي أن سوبرا ستحمل محرك 6 سلندر ثنائي التيربو، ولكن خلال حدث Goodwood للسرعة تحدث كبير مهندسي سوبرا السيد Tetsuya Tada لـ Road & Track، وأكد أنه رفقة هذا المحرك سوف تتوفر سوبرا بمحرك 4 سلندر. هذا التصريح الرسمي يؤكد ما تسرب سابقاً من شركة ZF التي أنتجت ناقل الحركة الخاص بسوبرا الجديدة كلياً، وهو أن سوبرا ستحمل محرك 4 سلندر تيربو من بي ام دبليو، وينتج قوة تبلغ 262 حصان.
إن صحت التسريبات السابقة فإن الفئة الأقوى من سوبرا ستحصل على محرك 6 سلندر أحادي التيربو من بي إم دبليو. ينتج قوة تبلغ 335 حصان.
المزيد عن: مهرجان Goodwood للسرعة محرك عربيه عربية عربيات سياره سيارة سيارات تويوتا سيارات تويوتا سوبرا تويوتا السيارات الجيل الجديد اخبار السيارات