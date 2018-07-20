الجيل الجديد من "تويوتا سوبرا" سيتوفر بمحركي 4 و 6 سلندر

يكثر الحديث عن تويوتا سوبرا الجديدة كلياً هذه الأيام نظراً لقرب الكشف عنها، وهذه المرة كان الحديث عن محركاتها التي ستكون 4 سلندر و 6 سلندر.





نعلم مسبقاً وفقاً لتصريح تويوتا الرسمي أن سوبرا ستحمل محرك 6 سلندر ثنائي التيربو، ولكن خلال حدث Goodwood للسرعة تحدث كبير مهندسي سوبرا السيد Tetsuya Tada لـ Road & Track، وأكد أنه رفقة هذا المحرك سوف تتوفر سوبرا بمحرك 4 سلندر. هذا التصريح الرسمي يؤكد ما تسرب سابقاً من شركة ZF التي أنتجت ناقل الحركة الخاص بسوبرا الجديدة كلياً، وهو أن سوبرا ستحمل محرك 4 سلندر تيربو من بي ام دبليو، وينتج قوة تبلغ 262 حصان.



