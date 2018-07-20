شيكابالا يقترب من الدوري السعودي

بات محمود عبد الرازق شيكابالا نجم وسط الزمالك على أعتاب الانتقال إلى الدوري السعودي خلال الساعات القادمة.

وأكد مصدر بمجلس إدارة الزمالك أن الفريق يبحث عن عرض مناسب لرحيل اللاعب. ويسعى شيكابالا الذي كان ضمن قائمة المنتخب المصري في مونديال روسيا لتكرار تجربة احترافه في الدوري السعودي بعد تجربته الناجحة في الرائد.

وأشار المصدر إلى أن شيكابالا سيجاور زميله طارق حامد في صفوف الوحدة السعودي إذا وافق المدرب كريستيان جروس على رحيل الأخير.

وأفاد المصدر بأنه سيتم الإعلان بشكل رسمي عن الصفقة عقب جلسة مرتضى منصور رئيس الزمالك وجروس بحضور اللاعب.