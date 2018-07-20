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عاجل.. مقتل 26 مدنيًا في قصف جوي على داعش جنوبي سوريا

الجمعة 20/يوليه/2018 - 10:02 م
عاجل.. مقتل 26 مدنيًا في قصف جوي على داعش جنوبي سوريا
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أسماء العزب
 
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، ماء اليوم الجمعة، مقتل 26 مدنيا في قصف جوي على جيب لتنظيم داعش الإرهابي، جنوبي سوريا، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية".

وصعد النظام السوري الهجوم جنوبي سوريا بغارات عنيفة وقذف صاروخي وبالبراميل المتفجرة، على أحياء تحت سيطرة الفصائل المعارضة في مدينة درعا، ما تسبب بنزوح أكثر من 17 ألف مدني جراء الاشتباكات.
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