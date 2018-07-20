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الشاذلي: شحن اللحوم المستوردة من السودان عبر الطيران الجوي أمر غير اقتصادي

الجمعة 20/يوليه/2018 - 10:01 م
الشاذلي: شحن اللحوم المستوردة من السودان عبر الطيران الجوي أمر غير اقتصادي
السفير محمد الشاذلي
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هدى عبدالرازق
 
قال السفير محمد الشاذلي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه يجب توفير خط سكة حديد بين مصر والسودان لزيادة حجم العلاقات التجارية بين البلدين.

وأشار "االشاذلي"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "أون لايف"، اليوم الجمعة، إلى أن شحن اللحوم التي تستوردها مصر من السودان من خلال الطيران الجوي أمر غير اقتصادي، مضيفًا أننا في حاجة إلى وجود سفن مجهزة لنقل اللحوم بين مصر والسودان.
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