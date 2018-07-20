تعرف على صفقة "القرن" لفريق الأهرام سبورت

بات نادي بيراميدز قريبًا من حسم التعاقد مع الفرنسي سمير نصري نجم فريق مانشستر سيتي السابق، وذلك في صفقة من العيار الثقيل لتدعيم صفوف الفريق، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.









وأعلن نادي بيراميدز في وقت سابق تعاقده مع أربعة لاعبين برازيلين وهو الحد الأقصى لعدد الأجانب في قائمة الفريق بالدوري المصري.









ويدرس مسؤولو النادي فكرة التخلي عن أحد اللاعبين البرازيلين لإحدى الأندية السعودية من أجل قيد "نصري" في قائمة الفريق للموسم الجديد.