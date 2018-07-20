باحث روسي: اتفاق "القنيطرة" يمهد طريق الحل السياسي في سوريا

قال كبير الباحثين بمعهد الاستشراق في أكاديمية العلوم بموسكو، بوريس دولغوف، إن اتفاق القنيطرة بين قوات النظام السوري والمعارضة هو أمر مهم، إذ أن تلك المنطقة تُعد استراتيجية بالنسبة للحكومة السورية، مشيرا إلى أن منطقة مرتفعات الجولان لها وضعية خاصة كونها منطقة مُحتلة من إسرائيل.





وأضاف دولغوف خلال لقاء له ببرنامج "وراء الحدث" على فضائية "الغد" الاخبارية، مع الإعلامية هبة الغمراوي، أن الجيش السوري استطاع تحرير معظم الأراضي السورية، مؤكدا أن هذه التحركات تُعد إيجابية، لافتا إلى أن اتفاق القنيطرة يأتي على خلفية تلك التقدمات التي يحققها الجيش السوري، مؤكدا أن تلك الاتفاقات تفتح المجال أمام الحل السياسي للأزمة السورية.



