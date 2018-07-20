مقتل شخص وإصابة 41 أخرين بينهم عناصر أمن في مظاهرات بغداد

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، مقتل شخص وإصابة 41 آخرين.



وأكدت الوزارة أن هناك عناصر أمن بين المصابين في تظاهرات اليوم بالعاصمة بغداد ومحافظتي الديوانية وذي قار.



وقالت الوزارة في بيان صحفي إن "تظاهرات اليوم شهدت إصابة 30 شخصا في العاصمة بغداد".



وأوضحت "هذه الإصابات وقعت بين القوات الأمنية والمتظاهرين، وأغلبها طفيفة".



وأضافت الوزارة أن الإصابات بين متظاهري الديوانية بلغت جرح خفيف لأحد المتظاهرين، فيما توفي الآخر.



وشهدت محافظات العراق المختلفة، مظاهرات احتجاجية تطالب بتوفير الخدمات مثل الكهرباء والماء وفرص العمل.