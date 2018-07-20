بورصة أوروبا تغلق منخفضة بشأن الحرب التجارية

انخفضت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، في الوقت الذي أعلنت فيه شركات عن أرباح دون التوقعات، فيما تلقت أسهم مصنعي السيارات القدر الأكبر من التأثير السلبي للتوترات التجارية.





وفي الوقت الذي يعكف فيه مسؤولون أمريكيون على فرض رسوم جمركية على واردات السيارات، تصدرت أسهم شركات السيارات قائمة القطاعات المتراجعة ليهبط مؤشر القطاع 2.1 بالمئة.





وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع تلفزيون سي.إن.بي.سي إنه مستعد لفرض رسوم على بضائع مستوردة من الصين بقيمة 500 مليار دولار.





وأغلق المؤشر ستوكس الأوروبي منخفضا 0.15 بالمئة فيما كبحت مكاسب لقطاعي الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية الخسائر. ويُنظر إلى القطاعين على أنهما أقل عرضة للمخاطر.





وتراجع المؤشر الرئيسي للأسهم الإيطالية 0.4 بالمئة بفعل تقارير عن تزايد التوترات داخل الحكومة الائتلافية للبلاد. وأغلق المؤشر داكس الألماني منخفضا حوالي واحد بالمئة بينما تراجع المؤشر كاك الفرنسي 0.35 بالمئة.





وهبطت أسهم شركة صناعة الورق ستورا انسو 13.5 بالمئة بعد أن أظهرت نتائج أعمال الشركة أرباحا دون التوقعات في الربع الثاني وهو ما يرجع إلى مشاكل في الإنتاج وأعمال صيانة وشح في إمدادات الأخشاب.





ودفع هذا أسهم شركة يو.بي.إم-كيمين العاملة في نفس القطاع للانخفاض 5.3 بالمئة.







