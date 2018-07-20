غدا.. كفر الشيخ توزع مساعدات على 500 أسرة بـ"كوم الملاحة"





أعلنت محافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء السيد نصر، محافظ الإقليم، عن توزيع مساعدات على 500 أسرة فقيرة بقرية كوم الملاحة التابعة لمركز سيدى سالم، فضلًا عن توزيع مساعدات على عدد من الصيادين بمدينة برج البرلس، وذلك غداَ السبت.وذكرت المحافظة، فى بيان أرسله المركز الإعلامى، قبل قليل، أن توزيع المساعدات سيتم بالتنسيق مع جعية نساء مصر وبنكى الطعام والكساء المصرى فى حضور مندوبين عنهم وعددًا من القيادات التنفيذية بالمحافظة.يذكر ان محافظ كفر الشيخ، التقى قبل أيام قليلة، الدكتورة منال العبسى رئيس مجلس إدارة الأكاديمية العربية؛ لإعداد القادة وتدريب النفس وتنمية مهارات التفكير الإبتكارى، حيث اتفقا على إطلاق مبادرة "احنا السند"، من قرية الملاحة التابعة لمركز سيدى سالم، ثم تعميم هذه التجربة على القرى الأكثر احتياجًا؛ لدعم عدد من الأسر التى تحتاج الى المساعدة، وسيتم من خلال المبادرة تدريب وتعليم الشباب فى مجال الكهرباء، وصيانة الاجهزة المنزلية، ومشروع اللحام تحت الماء، والخياطة للسيدات، وغيرها من المشروعات التى تتناسب مع بيئة العمل.