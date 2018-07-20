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ميت خاقان يضم ثنائي بورتو وأبو كبير

الجمعة 20/يوليه/2018 - 09:49 م
ميت خاقان يضم ثنائي بورتو وأبو كبير
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مصطفى الجندي
 


انتقل عبد الرحمن عبد الفتاح لاعب فريق بوتو السابق إلى صفوف نادي ميت خاقان لتدعيم صفوفة لمدة موسمين استعداداً لمنافسات المجموعة الثامنة مسابقة دوري القسم الثالث.


ويعد اللاعب من ناشئين الاهلي، وسبق لة اللعب في جمهورية شبين، ودمنهور، وميت خاقان، وبورتو، قبل العودة لفريق القديم ميت خاقان في صفقة إنتقال حر.


كما حصل مسؤولو ميت خاقان على توقيع اللاعب محمد هلال مدافع فريق أبو كبير السابق لمدة موسمين، تمهيداً لقيدة في القائمة الثانية.


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