ميت خاقان يضم ثنائي بورتو وأبو كبير





انتقل عبد الرحمن عبد الفتاح لاعب فريق بوتو السابق إلى صفوف نادي ميت خاقان لتدعيم صفوفة لمدة موسمين استعداداً لمنافسات المجموعة الثامنة مسابقة دوري القسم الثالث.





ويعد اللاعب من ناشئين الاهلي، وسبق لة اللعب في جمهورية شبين، ودمنهور، وميت خاقان، وبورتو، قبل العودة لفريق القديم ميت خاقان في صفقة إنتقال حر.



