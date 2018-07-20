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تعرف على مباريات بترول أسيوط الودية استعدادا للقسم الثالث

الجمعة 20/يوليه/2018 - 09:48 م
تعرف على مباريات بترول أسيوط الودية استعدادا للقسم الثالث
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رجب عبدالستار
 
يخوض فريق نادي بترول اسيوط ٤ مباريات ودية في إطار استعدادات الفريق لخوض منافسات القسم الثالث.

حيث سيلتقي الفريق مع نادي المراغة في الخامس والعشرين من الشهر الجاري 
ويلتقي مع فريق أهلي المنشأة في السادس والعشرين من نفس الشهر.

ويلعب البترول مع نادي المنيا في الثلاثين من نفس الشهر، كما يواجة نظيرة فريق نادي ديروط في الثالث من أغسطس المقبل.

وكان البترول قد استأنف تدريباته عقب عودته من معسكره الذي أقامه بالقاهرة وخاض خلاله عدد من المباريات الودية.

وذلك في ظل حرص الجهاز الفني للفريق بقيادة محمد عبد السميع علي تجهيز الفريق فنيا وبدنيا قبل انطلاق الموسم الجديد.

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