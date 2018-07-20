عاجل.. جيش الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده على حدود غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، منذ قليل، مقتل أحد جنوده برصاص قناص فلسطيني، على الحدود مع قطاع غزة، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية"، في خبر عاجل لها.



وتجدد القصف الجوي الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، على قطاع غزة، وأطلقت صفارات الإنذار في مستوطنات محيط قطاع غز.