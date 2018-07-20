نقيب الصحفيين: زيارة السيسي للسودان فتحت صفحة جديدة للعلاقات بين البلدين



وأشار "سلامة"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "أون لايف"، اليوم الجمعة، إلى أن هناك إصرار كبير من مصر والسودان على بدء مرحلة جديدة من العلاقات، لافتًا إلى أن حديث الرئيس السيسي خلال لقاءه بالوفدين المصري والسوداني كان من القلب.



وأضاف، "السيسي قال نفسى المواطن يركب القطار من رمسيس يوصل الخرطوم"، لافتًا إلى أن هناك عدة مشروعات مشتركة بين البلدين سترسخ العلاقات بينهم.



قال عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن زيارة الرئيس السيسي إلى السودان بها قدر من الحميمية غير مسبوق، بالإضافة إلى أنها فتحت صفحة جديدة من العلاقات بين البلدين.