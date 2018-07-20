تعرف على رأي "خليلوزيتش" مدرب منتخب مصر المُحتمل في محمد صلاح

بات البوسني "وحيد خليلوزيتش" المدير الفني السابق للمنتخب الجزائري، قريبًا من تولي القيادة الفنية للمنتخب المصري خلفًا للأرجنتيني "هيكتور كوبر" الذي رحل عن تدريب الفراعنة، بعد الخروج من الدور الأول لبطولة كأس العالم (روسيا 2018).

وتوصل حازم إمام عضو مجلس إدارة إتحاد الكرة إلي إتفاق شبه نهائي مع المدرب البوسني لتولي قيادة منتخب مصر خلال الفترة المقبلة مقابل 160 ألف دولار شهريًا، وتتبقي الرتوش النهائية للصفقة قبل إعلان "خليلوزيتش" مدربًا للفراعنة بشكل رسمي.





البوسني وحيد خليلوزيتش (65 عامًا) يمتلك سيرة ذاتية رائعة، حيث تولي قيادة العديد من الأندية والمنتخبات، أبرزها فريق الرجاء المغربي والذي فاز معه بلقب دوري أبطال أفريقيا 1997 وكذلك الدوري المغربي، وفريق دينامو زغرب الكرواتي، ومنتخب كوت ديفوار، والمنتخب الجزائري الذي أحدث معه طفرة هائلة وقاده للمشاركة في مونديال 2014 وكان قريبًا من الصعود لدور الثمانية، كما قاد منتخب اليابان لنهائيات كأس العالم روسيا 2018.

وحيد خليلوزيتش كشف في وقت سابق عن رأيه في محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي وتحدث عن الفارق بينه والجزائري رياض محرز نجم مانشيستر سيتي الإنجليزي حيث قال: " بالنسبة لي صلاح مهاجم هداف يسعي دائمًا لهز الشباك، بينما رياض محرز صانع ألعاب يصنع دائمًا الأهداف لفريقه، وهنا يكمن الفارق بينهما".

وأتم: " محمد صلاح لا يلعب وحيدًا ويلقي دائمًا الدعم والمساعدة من زملائه في الملعب، بينما رياض محرز يصنع الفارق بفضل قدراته الفنية، وكمدرب من الرائع أن تمتلكهما معًا فهما، تقريبًا متكاملان ويمنحان معًا قوة هجومية لأي فريق بل وحلولًا كثيرة لأي مدرب".