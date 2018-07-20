برلمانية: زيارة السيسي للسودان تقضي على شائعات أهل الشر

قالت النائبة غادة صقر أمين سر لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة السودان الشقيقة تأتي في إطار توطيد الروابط الأخوية بين البلدين.





وأضافت صقر، في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن زيارة السيسي للسودان الزيارة لها مردود إيجابي بالقضاء على الشائعات التي يطلقها بعض المغرضين وأهل الشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنافذ الإعلامية للجماعة الإرهابية بشأن توتر العلاقات بين الدولتين الشقيقتين، مًؤكدة أن اللقاءات المتبادلة بين رؤساء البلدين تأتي ترسيخًا وتعزيزًا لأهمية الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والخرطوم وتعظيما لمساحات التعاون المشترك بينهما وخصوصًا أنه بين البلدين علاقات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وطيدة.





كما أكدت أمين سر لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن هناك العديد من الملفات الاقتصادية التي يمكن أن تزيد حجم التبادل التجاري بين البلدين وعلى رأسهم الربط الكهربائي بين مصر والسودان بحيث تقوم مصر بإمداد السودان بالكهرباء بما يساهم في توفير احتياجات السودان من الطاقة ومساعدتها في زيادة معدلات التنمية.



