منتخب مصر يحقق فوزا عريضا على نظيره السوداني بالبطولة العربية للشباب لكرة السلة





واصل المنتخب المصري انتصاراته، بالبطولة العربية لكرة السلة للشباب تحت 18 عاما، ونجح في تحقيق فوزا عريضا على نظيره السوداني 102- 33 ، في اللقاء الذي جرى بمجمع الصالات بستاد القاهرة الدولي.





وكان منتخب مصر قد استهل مشواره بالبطولة التي ستستمر مجارياتها حتى 24 من يونيو الجاري، بمشاركة منتخبات مصر والجزائر وتونس والسودان والبحرين والإمارات والأردن، بالفوز على نظيره الأردني بنتيجة 78-54، قبل ان يخسر أمام البحرين 69-63، واستعاد توازنه بالفوز على نظيره الإماراتي بالجولة الثالثة بنتيجة 74-58، وعلى المنتخب التونسي 78-51، ليضمن التأهل مع المنتخب البحريني .





وضمن مباريات اليوم السادس للبطولة ، فاز المنتخب التونسي على نظيره الجزائري 58-56، وفاز المنتخب الأردني على المنتخب الإماراتي 72-62 .





وتجرى غدا السبت ثلاث مباريات، حيث تلتقي مصر مع الجزائر، والبحرين مع الإمارات، وتونس مع الأردن في ختام الدور التمهيدي للبطولة.