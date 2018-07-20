غدًا.. فصل الكهرباء عن 8 مناطق بدسوق لإجراء الصيانة

أعلنت شركة الكهرباء، برئاسة المهندس عاصم القطان، مدير عام الشركة، عن فصل التيار الكهربائي، عن 5 مناطق بمدينة دسوق و3 قرى بنفس المركز، غدا السبت، وذلك؛ لإجراء الصيانة اللازمة للمحولات الكهربائية.





وقالت الشركة في إشارة أرسلتها لمجلس مدينة دسوق، برئاسة اللواء حمدى الحشاش، مساعد المحافظ لمنطقة غرب ورئيس المركز والمدينة، أنه سيتم فصل الكهرباء عن مناطق شارع الجيش حتى محيط بنك القاهرة وبنك مصر، ميدان المحطة، منقطة الإدارة التعليمية، السنترال، شارع السينما خلف قسم الشرطة، من الساعة العاشرة صباحًا؛ لحين الانتهاء من عمليات الصيانة الدورية بتلك المناطق.





وأضافت الشركة، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن قرى "الصافية، العجوزين ومركز الأرياف"، لفترتين تبدأ الأولى من الخامسة صباحًا وحتى السابعة، والثانية من الثانية عشر ظهرًا وحتى الثانية مساءً، وذلك لإجراء الصيانة بالمحول رقم 1.





وتابعت الشركة، أنه فور الانتهاء من إجراء الصيانة سيعود التيار الكهربائي للمناطق الـ8.



