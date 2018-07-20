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أسامة هيكل: قانون الصحافة لا يعرقل حرية التعبير على "السوشيال ميديا"

الجمعة 20/يوليه/2018 - 09:34 م
أسامة هيكل: قانون الصحافة لا يعرقل حرية التعبير على السوشيال ميديا
النائب أسامة هيكل
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هدى عبدالرازق
 
قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إنه كان هناك محاولات لإصدار قانون الصحافة والإعلام على مدار الأربع سنوات الماضية دون جدوى، مشيرًا إلى 70% ممن أقل من 37 عامًا لا يقرأون الصحف ويعتمدون على المواقع الاليكترونية.

وأشار "هيكل"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "المحور"، اليوم الجمعة، إلى أن القانون لا يعرقل حرية التعبير على السوشيال ميديا، مضيفًا أن الصفحات والمواقع التي تروج لشائعات سيتم حجبها.

وأضاف أن هذا القانون بعد عامين سيكون قديم، وسيحتاج إلى تطوير، موضحًا أن القانون سيتم تطويره بشكل دوري ليواكب الوضع.
المزيد عن: قانون صحافة النائب أسامة هيكل اخبار مصر إعلام
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