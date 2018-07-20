رسلان: زيارة "السيسي" لـ السودان خلقت نوعًا من الثقة المتبادلة بين البلدين



قال الدكتور هاني رسلان، رئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل بمركز الأهرام، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على عمق العلاقات بين مصر والسودان والتقارب بين الشعبين.



وأشار "رسلان، خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء الجمعة، إلى أن فتح المعابر البرية بين مصر والسودان نقطة تحول في العلاقة بين البلدين؛ لأنها سمحت بتداول أكثر للسلع.



وأكد أن الربط الكهربائي بين البلدين خطوة هامة، وأن ربط السكك الحديدة سيحدث ربط حقيقي بين الشعبين، موضحًا أنه يتم وضع خطط لتجاوز أزمة تغيير شكل القضبان بين مصر والسودان لربط السكك الحديدية بين البلدين، لافتًا إلى أن الزيارة خلقت نوعًا من الثقة المتبادلة بين البلدين.

