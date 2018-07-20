"الآثار": 2018 سيكون عام الاكتشافات على يد البعثات المصرية

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للهيئة العامة للآثار: "توقفنا عن أعمال الاكتشافات والافتتاحات الأثرية عقب ثورة يناير بسبب نقص الأموال".



وأضاف "وزيري"، خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء الجمعة، أن عام 2017 كان عام الاكتشافت الأثرية، وأن عام 2018 سيكون عام الاكتشافات والافتتاحات الأثرية على يد بعثات مصرية.



وأشار إلى أنه سيتم افتتاح متحف سوهاج خلال فترة قريبة، ومن الممكن أن يحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي الافتتاح، وأن كل افتتاح يكون به 100 قناة عالمية.

