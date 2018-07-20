ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"الآثار": 2018 سيكون عام الاكتشافات على يد البعثات المصرية

الجمعة 20/يوليه/2018 - 09:27 م
الآثار: 2018 سيكون عام الاكتشافات على يد البعثات المصرية
أثار
طباعة
أمنية فوزي
 
قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للهيئة العامة للآثار: "توقفنا عن أعمال الاكتشافات والافتتاحات الأثرية عقب ثورة يناير بسبب نقص الأموال".

وأضاف "وزيري"، خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء الجمعة، أن عام 2017 كان عام الاكتشافت الأثرية، وأن عام 2018 سيكون عام الاكتشافات والافتتاحات الأثرية على يد بعثات مصرية.

وأشار إلى أنه سيتم افتتاح متحف سوهاج خلال فترة قريبة، ومن الممكن أن يحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي الافتتاح، وأن كل افتتاح يكون به 100 قناة عالمية.
المزيد عن: مصر الدكتور مصطفى وزيري اخبار مصر أثار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تؤيد قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة قدرها 7 مليون جنيه؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
بورتو
-
x
21:00
-
ليل
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/20/2018 10:00:01 PM